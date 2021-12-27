В Екатеринбурге прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек

В центре Екатеринбурга в воскресенье, 26 декабря, прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек. На участниках были только кроссовки, шорты, бороды и красные шапки, а на участницах — легкие платья и беговая обувь. Об этом сообщает портал E1.

Мероприятие организовали екатеринбургские моржи. Одна из участниц по имени Евгения пояснила, что предновогодний забег является традиционным для сообщества.

Как уточняет Telegram-канал Ural Mash, дистанция забега составила 3,5 километра. Участники в перерывах на дистанции пели песни и танцевали, при этом на улице было минус 12 градусов. В завершение забега моржи прыгнули в снег.

Ранее сообщалось, что жители российских городов присоединились к акции «Чудо на льду» и нарисовали на замерзших водоемах страны новогодние открытки. В этом году к акции подключились жители Екатеринбурга, Новосибирска, Якутска, Омска, Москвы и Оренбурга.