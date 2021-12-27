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Украина построила 100-километровый забор на границе с Россией

В Луганской и Харьковской областях, на границе с Россией, построили 100-километровый забор

Фото: «Ukrainian Military Center»

Забор длиной 100 километров и высотой два метра появился на территории Луганской и Харьковской областей, вблизи российско-украинской границы. Об этом сообщает «Суспiльне».

По информации издания, забор обтянут колючей проволокой, на нем установили 15 камер видеонаблюдения, а рядом — четыре оперативных центра. Также строители выкопали противотранспортный ров и распахали контрольно-следовую полосу.

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«Данный комплекс нам не поможет удержать тяжелую технику в случае ее приближения к государственной границе, но поможет выиграть время. То есть, оператор комплекса будет видеть приближение тяжелой техники и известит очередные силы и средства, резервы пограничного подразделения, проинформирует подразделения Вооруженных сил Украины», — рассказала спикер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в свою очередь отметил, что для ответа на вторжение России личного состава и техники хватит. «Ветеранов АТО на сегодня ориентировочно 400 тысяч человек. Пусть часть, буквально 30 процентов, пойдет снова защищать родину. Также мы проводим собрание терробороны и, если нужно будет, они будут выполнять определенные задачи, которые мы им будем ставить, не буду говорить какие, но тренировки проходят, люди четко понимают, что они должны делать», — рассказал он.

Ожидается, что до конца 2021 года власти Луганской области обнародуют план эвакуации населения в случае полномасштабного наступления России.

Последние несколько недель в Киеве, США и некоторых европейских странах говорят о возможном наступлении российской армии на Украину. В частности, агентство Bloomberg опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы видно, что с ноября к границе были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. В Москве все обвинения отвергают.

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Варвара Кошечкина
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