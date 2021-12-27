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Следственный комитет России занялся упавшим в Удмуртии вертолетом

CКР: обстоятельства падения вертолета Ми-2 в Удмуртии выясняются

Фото: СК РФ

Следователи занялись проверкой жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает Центральное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, сотрудники управления выехали на место падения вблизи города Ижевск. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего ЧП.

Об аварии вертолета стало известно ранее 27 декабря. Около 14:00 по московскому времени вертолет Ми-2, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, совершая облет нефтепровода, совершил жесткую посадку. На борту находилось два человека.

После крушения пилот вертолета вышел на связь. Находившиеся на борту россияне получили травмы. По сведениям региональной прокуратуры, погибших нет.

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Владимир Седов
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