Жена Просвирнина рассказала о его запое

Супруга погибшего основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина Марина Урусова заявила, что пыталась вывести его из трехдневного запоя. Перед смертью мужчина выгнал всех членов семьи и заперся в квартире, пишут «Известия».

В течение трех дней Просвирнин с женой употребляли алкогольные напитки. В понедельник, 27 ноября, Урусова обратила внимание на его странное поведение. Журналист устроил дома погром и повредил мебель.

После этого женщина обратилась за помощью к своей матери и матери Просвирнина, однако тот выгнал всех из квартиры и заперся в ней.

«С самого утра он проснулся, меня разбудил: "Знаешь в чем дело? В самом виде из окна…"» — рассказала Урусова.

Ранее жена Просвирнина отреагировала на приписываемую ему предсмертную записку. Урусова назвала ее фейком и подчеркнула, что не слышала о ней.

27 декабря стало известно, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома в Москве и умер еще до приезда скорой помощи. Утверждалось, что неподалеку от тела лежал нож и перцовый баллончик. Позднее родственники опознали погибшего и подтвердили, что им оказался 35-летний Просвирнин.