«Роскосмос» в 2022 году запланировал 11 запусков для иностранцев

В 2022 году «Роскосмос» запланировал проведение 11 запусков космических аппаратов в интересах иностранных заказчиков, сообщил ТАСС гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов.

«На настоящий момент по текущим контрактам мы ориентируемся на 11 запусков космических аппаратов различного назначения», — сказал руководитель.

По его словам, один пуск должен состояться с Восточного, три — с космодрома Куру, семь — с Байконура.

Согласно ТАСС, семь из одиннадцати пусков «Главкосмоса» в 2022 году будут произведены в интересах британского оператора OneWeb.

В декабре «Роскосмос» в публикации на своем официальном сайте назвал главными достижениями госкорпорации в 2021 году запуск модулей «Наука» и «Причал» к Международной космической станции.