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«Роскосмос» назвал свои главные достижения в 2021 году

«Роскосмос»: запуск модулей «Наука» и «Причал» можно назвать главным достижением 2021 года

Фото: Роскосмос

«Роскосмос» в публикации на своем официальном сайте назвал главные достижения госкорпорации в 2021 году.

«Исправляя некоторые недоработки прошлых лет, Россия активно достраивает свой сегмент Международной космической станции. Доставку на орбиту с интервалом в четыре месяца двух модулей — "Наука" и "Причал" — можно назвать главным достижением "Роскосмоса" в этом году», — говорится в сообщении.

Согласно «Роскосмосу», «успешно решив эти далеко не тривиальные задачи, отрасль обретает уверенность, необходимую для будущих прорывов в пилотируемой космонавтике».

Ракета «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с космодрома Байконур к МКС 24 ноября.

В июле с Байконура к Международной космической станции стартовала ракета «Протон-М» с модулем «Наука», который изначально планировалось запустить в 2007 году.

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Иван Потапов
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