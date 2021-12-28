Россия предложила Индии разработать танк на платформе «Армата»

Россия предложила Индии разработку нового танка на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерию Решетникову.

«В ходе недавно проведенной российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и российско-индийского саммита индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы “Армата”, тем более учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка», — отметила Решетникова.

24 декабря первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал о начале серийного производства танка «Армата».

Ранее генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что Россия примет участие в индийском тендере на поставку легких танков. Он отметил, что Индии могут предложить технологии производства танков «Спрут-СДМ1».

В ноябре посол Индии в России Бала Венкатеш Варма сообщил, что в рамках программы Make in India страна запустит производство 700 тысяч автоматов АК-203. Также Дели планирует закупить танки Т-90 и самолеты.