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В России запустили серийное производство «Арматы»

В «Ростехе» сообщили о запуске серийного производства танка Т-14 «Армата»

Фото: Виталий Кузьмин

В госкорпорации «Ростех» сообщили о запуске серийного производства танка Т-14 на платформе «Армата». Об этом первый заместитель директора госкорпорации Владимир Артяков рассказал в интервью телеканалу «Россия-24», передает «Интерфакс».

«Среди основных, я бы сказал мощных или прорывных проектов по поставкам Минобороны можем отметить <...> наш новый танк Т-14, о котором уже все в мире говорят, мы запускаем его в серийное производство», — отметил Артяков.

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Также представитель «Ростеха» отметил, что сейчас госкорпорация приближается к стопроцентному выполнению гособоронзаказа. Ранее в материале издания «Военно-промышленный курьер» рассказали об испытаниях танка «Армата» в Сирии. В публикации отметили, что войсковые испытания выявили ряд недостатков.

В ноябре исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщил, что завершение испытаний Т-14 запланировано на 2022 год.

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Даниил Иринин
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