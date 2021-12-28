Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Саутгемптон
Сегодня
18:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Уотфорд
Сегодня
18:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
18:00 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Витязь
КХЛ - регулярный чемпионат
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
КХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
КХЛ - регулярный чемпионат
Йокерит
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо Р
Сегодня
20:30 (Мск)
Авангард
КХЛ - регулярный чемпионат
Лидс Юнайтед
Перенесён
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Спорт

Сестры Аверины отказались ставить цель в спорте на 2022 год

Гимнастки Арина и Дина Аверины: спорт — непредсказуемая вещь, конкретных целей не ставим

Фото: AFLO / globallookpress.com

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины поделились планами на 2022 год. Их слова приводит People Talk.

23-летние сестры отметили, что ставят своей целью в 2022-м получение прав на вождение автомобиля. «Больше планов пока не строим. Не любим загадывать, гораздо приятнее говорить об уже свершившихся победах. Никто не знает, что нас ждет завтра», — заявила Арина.

Дина Аверина добавила, что спорт — непредсказуемая вещь. «Бесполезно в нем ставить конкретные цели. Важно направление», — отметила она.

Самым сложным испытанием в уходящем году сестры Аверины назвали выступление на Олимпийских играх. В Токио Дина Аверина завоевала серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина Аверина заняла четвертое место. Российская сторона подала несколько протестов на оценки судей во время и после соревнований, но на распределение мест это не повлияло.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В России ликвидировали международный «Мемориал»
Россия подняла летающую лабораторию для слежки за самолетом-разведчиком США
Китайский рынок недвижимости оказался под угрозой коллапса
Названо число раненных талибами участниц протеста в Кабуле
Россиян призвали не рассчитывать на выгоду при покупке недвижимости
Глава Роспотребнадзора предрекла появление новых штаммов COVID-19
Идею Жириновского включить дни новогодних каникул в отпуска сочли неисполнимой
Идею о недопуске чиновников за рубеж на Новый год сравнили с решением Ельцина
Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Россиянин получил условный срок за драку на корпоративе
Путин заявил о высоком уровне нейтрализации омикрон-штамма «Спутником V»
Власти Ставрополья прокомментировали вооруженное нападение на больницу
Во Франции ужесточат ограничения из-за омикрон-штамма
Коллеги основателя «Спутника и Погрома» посчитали его смерть несчастным случаем
Один из главных должников России поставил неожиданный рекорд по добыче нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter