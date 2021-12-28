Сестры Аверины отказались ставить цель в спорте на 2022 год

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины поделились планами на 2022 год. Их слова приводит People Talk.

23-летние сестры отметили, что ставят своей целью в 2022-м получение прав на вождение автомобиля. «Больше планов пока не строим. Не любим загадывать, гораздо приятнее говорить об уже свершившихся победах. Никто не знает, что нас ждет завтра», — заявила Арина.

Дина Аверина добавила, что спорт — непредсказуемая вещь. «Бесполезно в нем ставить конкретные цели. Важно направление», — отметила она.

Самым сложным испытанием в уходящем году сестры Аверины назвали выступление на Олимпийских играх. В Токио Дина Аверина завоевала серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина Аверина заняла четвертое место. Российская сторона подала несколько протестов на оценки судей во время и после соревнований, но на распределение мест это не повлияло.