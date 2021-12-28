Мурашко назвал число привившихся первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян

Свыше 78 миллионов россиян уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Такое число назвал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

По мнению главы Минздрава, новые препараты от коронавируса не должны стать причиной для игнорирования вакцинации.

Ранее ведомство сообщало, что омикрон-штамм коронавируса является самым заразным вариантом инфекции из всех существующих.

Согласно рекомендациям Минздрава, омикрон-штамм, как и дельта-вариант вируса, содержит в своем геноме мутации, которые повышают его заразность и понижают узнаваемость антител, сформированных после болезни или вакцинации.

Глава министерства здравоохранения заявил о разработке рекомендаций по лечению зараженных омикрон-штаммом. По его словам, часть рекомендаций уже согласована. Предстоит изменить некоторые подходы в лечении таких пациентов, считает министр.