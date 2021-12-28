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Монету продали на аукционе в 310 раз дороже номинала

Редкая монета достоинством в 50 пенсов ушла с молотка за 155 фунтов стерлингов

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Редкая монета достоинством в 50 пенсов (49 рублей) ушла с молотка на интернет-аукционе eBay в 310 раз дороже номинала. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Монета была выпущена в 2009 году в честь 250-летия с момента открытия Королевских ботанических садов. Тираж монеты оценивается в 210 тысяч штук.

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На реверсе изображена знаменитая китайская пагода в Королевском ботаническом саду, а на аверсе — лицо королевы, как и на других монетах. Сайт Coin Hunter, посвященный проверке монет, оценивает стоимость этой монеты в 150,8-161,5 фунта стерлингов (14,8-15,9 тысячи рублей).

Участники аукциона сделали 28 ставок, и конечная цена значительно увеличилась по сравнению со стартовой в 5,99 фунта (589 рублей). В итоге ее продали за 155 фунтов стерлингов (15,3 тысячи рублей).

Королевский монетный двор на своем сайте описал эту монету как «одну из самых разыскиваемых». «Ничто не волнует людей так, как этот оригинальный дизайн 2009 года. Всего 210 тысяч монет были выпущены в обращение, и почти все они находятся в частных коллекциях. Шансы случайно найти такую монету среди мелочи малы», — говорится в описании 50 пенсов.

Тем, кому посчастливится самостоятельно найти такие 50 пенсов, в первую очередь необходимо проверить дату, указанную на монете. Королевский монетный двор перевыпускал часть монет в 2019 году, чтобы отметить 50-летие 50-пенсовой монеты. Эта версия монеты ценится не так высоко и продается на eBay по 70-80 фунтов стерлингов (6,8-7,8 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что редчайшая американская монета была продана на аукционе за 264 тысячи фунтов стерлингов (около 26 миллионов рублей).

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Алиса Дмитриева
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