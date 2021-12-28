Театр Джигарханяна объединили с Театром сатиры

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, известный также как «Прогресс сцена Армена Джигарханяна», присоединен к Московскому академическому театру сатиры. Об этом сообщается на официальном сайте правительства столицы.

Культурные учреждения были объединены во вторник, 28 декабря, приказом департамента культуры Москвы. Отмечается, что художественным руководителем объединенного театра станет Сергей Газаров.

«На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая четыре сцены <...> При этом, разумеется, имя Армена Борисовича не просто сохранится, оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился театр Сатиры», — заявил Газаров.

В октябре 2021 года Сергей Газаров возглавил Московский академический театр сатиры. Он также продолжил работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, в котором был назначен худруком в декабре 2020 года.