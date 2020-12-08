Назначен новый худрук Театра Армена Джигарханяна. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

«Художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров. Нового художественного руководителя представил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Владимирович Кибовский», — говорится в публикации.

Газаров заявил, что хорошо знаком с театром, который собирается возглавить. Он пообещал обновить учреждение и вдохнуть в него новую жизнь. При этом новый глава театра отметил, что у театра накопилось много проблем, которые он намерен решить.

23 ноября сообщалось, что коллектив Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна намерен попросить столичный Департамент культуры назначить художественным руководителем Сергея Газарова. Его кандидатура была названа в ходе общего собрания сотрудников театра.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист и продюсер Сергей Газаров родился в Баку в 1958 году. Работал в театрах «Современник» и театре-студии под руководством Олега Табакова. С 1998 года — главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Среди его работ роли в картинах: «Турецкий гамбит», «Код Апокалипсиса», «Август. Восьмого», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и многих других.

Армен Джигарханян умер 14 ноября. Ему было 85 лет. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал отказ почек.