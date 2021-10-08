Назначен новый худрук Театра сатиры

Назначен новый художественный руководитель Московского академического театра сатиры. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

С 13 октября эту должность займет Сергей Газаров. Он также продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна.

«Возглавить Театр сатиры — это серьезный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться», — заявил артист.

Он добавил, что будет придерживаться традиций, которые были заложены режиссерами Ширвиндтом и Валентином Плучеком. Газаров сказал, что также надеется на поддержку со стороны новых коллег.

О том, что Ширвиндт покинет пост художественного руководителя Театра сатиры, стало известно 27 сентября. Он заявил, что принял такое решение из-за состояния здоровья.