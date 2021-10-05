Ширвиндт высказался об увольнении с поста худрука Театра сатиры

Худрук Театра сатиры Ширвиндт сообщил, что ему ищут преемника после решения об увольнении

Российский актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт прокомментировал свой уход с поста художественного руководителя Театра сатиры. Народный артист РСФСР высказался в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам Ширвиндта, он действительно ранее подавал заявление об увольнении в Департамент культуры Москвы. Однако сейчас он заявил об отсутствии конкретики в ситуации с уходом из театра и отметил, что до конца не понимает сложившиеся обстоятельства. Известно, что в настоящий момент он официально числится худруком учреждения.

«Ищут преемника. Когда советуются со мной, я говорю, что это не престолонаследие. У меня такого стопроцентного ученика, которого бы я мог порекомендовать, нет. Пусть они тоже что-то думают и сами решают», — рассказал Ширвиндт.

Известно, что в данный момент он находится на больничном. У 87-летнего артиста возникли проблемы со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции.

О том, что Ширвиндт покинет пост художественного руководителя Театра сатиры, стало известно 27 сентября. Причиной решения было названо состояние здоровья пожилого артиста.

Ширвиндт занял должность худрука московского Театра сатиры в 2000 году. На этом посту он сменил Валентина Плучека.