Заслуженный учитель оценил слова члена СПЧ об эксперименте над Тепляковой

Предложения о прекращении учебы девятилетней Алисы Тепляковой на психфаке МГУ имени Ломоносова могут привести к радикальной реакции ее отца, поэтому не стоит рекомендовать ему это. Так слова члена Совета по правам человека (СПЧ) Александра Асмолова о необходимости прекращения «опасного эксперимента» над девятилетней студенткой в разговоре с «Лентой.ру» оценил заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

Отец склонен к радикальным мерам, поэтому радикальные же предложения вызовут его радикальную реакцию. Не надо его подпитывать предложениями подобного свойства. Надо действовать сглажено и с психологической выдержкой, но при этом видя «красные линии». И если расставание с вузом произойдет, то только в случае радикальных действий отца, нарушающего норму. Или при устойчивом желании девочки уйти. Однако это должно быть именно устойчивое желание ребенка Александр Снегуров заслуженный учитель

По мнению педагога, остановка обучения Тепляковой в вузе должна служить крайней мерой. Прежде Алисе еще минимум полгода нужно учиться при поддержке преподавателей и при условии, что «выходки отца» не будут продолжаться.

Ранее Александр Асмолов призвал главу СПЧ Валерия Фадеева, уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову разобраться в ситуации с Тепляковой и приостановить «опасный эксперимент» с обучением девочки в МГУ. В свою очередь, Евгений Тепляков заявил, что просьба Асмолова не соответствует требованиям этики.

21 декабря стало известно о нападении Евгения Теплякова на завкафедрой во время экзамена дочери. Инцидент произошел прямо на глазах Алисы.