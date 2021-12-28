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Заслуженный учитель оценил слова члена СПЧ об эксперименте над Тепляковой

Учитель Снегуров призвал использовать остановку обучения Тепляковой в МГУ в крайнем случае
Алиса Теплякова

Алиса Теплякова. Кадр: Первый канал / YouTube

Предложения о прекращении учебы девятилетней Алисы Тепляковой на психфаке МГУ имени Ломоносова могут привести к радикальной реакции ее отца, поэтому не стоит рекомендовать ему это. Так слова члена Совета по правам человека (СПЧ) Александра Асмолова о необходимости прекращения «опасного эксперимента» над девятилетней студенткой в разговоре с «Лентой.ру» оценил заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

Отец склонен к радикальным мерам, поэтому радикальные же предложения вызовут его радикальную реакцию. Не надо его подпитывать предложениями подобного свойства. Надо действовать сглажено и с психологической выдержкой, но при этом видя «красные линии». И если расставание с вузом произойдет, то только в случае радикальных действий отца, нарушающего норму. Или при устойчивом желании девочки уйти. Однако это должно быть именно устойчивое желание ребенка

Александр Снегуровзаслуженный учитель

По мнению педагога, остановка обучения Тепляковой в вузе должна служить крайней мерой. Прежде Алисе еще минимум полгода нужно учиться при поддержке преподавателей и при условии, что «выходки отца» не будут продолжаться.

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Ранее Александр Асмолов призвал главу СПЧ Валерия Фадеева, уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову разобраться в ситуации с Тепляковой и приостановить «опасный эксперимент» с обучением девочки в МГУ. В свою очередь, Евгений Тепляков заявил, что просьба Асмолова не соответствует требованиям этики.

21 декабря стало известно о нападении Евгения Теплякова на завкафедрой во время экзамена дочери. Инцидент произошел прямо на глазах Алисы.

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Никита Абрамов
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