Черное море у берегов Крыма приобрело необычный золотистый цвет

Черное море у западного побережья Крыма приобрело золотистый оттенок. Необычное явление попало на видео, ролик опубликовал РИА Новости.

Так, на кадрах видно, что морская вода у побережья Евпатории окрасилась в насыщенный желтый цвет. По словам президента Крымской академии наук, причиной аномалии является песок, который поднялся со дна на поверхность из-за шторма.

«Эту часть побережья мы называем Крымские золотые пески. В них кроме зернистой части песчаных фракций есть глинистая, илистая. Поэтому во время зимнего шторма оно все прибивается к берегу — и получается такой окрас», — отметил собеседник издания.

Ранее в декабре в Никитском ботаническом саду на южном побережье Крыма зацвел жасмин. Отмечалось, что растение выдерживает морозы до минус 15 градусов и будет цвести на полуострове всю зиму.