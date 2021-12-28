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На Украине будут штрафовать работодателей за пожелания к полу работника

Украинские власти запретят работодателям указывать пол соискателя в объявлении о вакансии

Фото: РИА Новости

Украинские власти будут штрафовать работодателей за указание пожеланий к полу соискателя в объявлении с вакансией. Об этом сообщает украинский портал «Вести».

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Закон вступит в силу с восьмого января. По информации издания, в объявлении о работе также запретят указывать желаемый возраст работника, пол, язык общения и выдвигать требования к цвету кожи, религиозным и другим воззрениям — так власти борются с сексизмом и выступают за гендерное равенство. За несоблюдение норм будет выписан штраф в десятикратном размере от минимальной заработной платы, он составит 65 тысяч гривен (176 тысяч рублей).

28 декабря депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внес проект закона о добровольном поступлении женщин на воинский учет. Он сообщил, что соавторами стали 58 депутатов от разных фракций, и извинился перед украинками за инициативу властей об обязательном воинском учете для женщин.

Ранее сообщалось, что в следующем году в стране все женщины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на учет в зависимости от своего образования и профессии. В противном случае их ждет штраф.

Марина Совина
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