В Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете для женщин

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внес проект закона о добровольном поступлении женщин на воинский учет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Внес в парламент законопроект о том, что на воинский учет женщины становятся только добровольно. Исключая медиков», — написал Бужанский.

Он сообщил, что соавторами стали 58 депутатов от разных фракций, и извинился перед украинками за инициативу властей об обязательном воинском учете для женщин.

Начальник Управления персонала Штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач и военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко ранее заявили, что в следующем году в стране все женщины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет в зависимости от своего образования и профессии. В противном случае их ждет штраф.

Позже замминистра обороны Анна Маляр сказала, что украинок не будут насильно призывать на военную службу, а закон, обязывающий их становиться на воинский учет, лишь обновит существующие правила.