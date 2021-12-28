Минобороны Украины призвало не паниковать из-за воинского учета для женщин

Украинских женщин не будут насильно призывать на военную службу, а закон, обязывающий их становиться на воинский учет, лишь обновит существующие в стране правила на этот счет. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

По ее словам, на Украине еще в 1994 году было принято постановление правительство, согласно которому представительницы около 40 профессий подлежали обязательной постановке на учет в военкомате. Новый приказ Министерства обороны лишь обновит устаревший список, а большинство женщин после посещения центров комплектования не будут числиться в списках призывников.

«Паника и испуг безосновательны — это никоим образом кардинально не изменит жизнь женщин», — сказала Маляр. Она также призвала гражданок страны не торопиться идти в военкоматы, но в обязательном порядке сделать это до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что всех украинок в возрасте от 18 до 60 лет обяжут явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет, в зависимости от своего образования и профессии. За отказ от процедуры их будет ждать денежный штраф.