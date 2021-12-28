Депутаты от партии Порошенко обратились с заявлением в СБУ

Депутаты Верховной Рады от партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» обратились с заявлением в Службу безопасности Украины (СБУ), обвинив нынешнее руководство страны в закупке угля у России. Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Зарегистрировали в СБУ заявление о преступлении со стороны руководства страны. В заявлении зафиксированы факты сотрудничества со страной-агрессором, закупки командой [президента Владимира] Зеленского электроэнергии и угля в РФ. Фактически это уголь из украденных оккупационными властями шахт и финансирование [президента России Владимира] Путина из украинского бюджета», — написала Геращенко.

24 декабря офис генерального прокурора Украины подтвердил планы арестовать Порошенко, который подозревается в государственной измене и финансировании терроризма и в данный момент находится за границей. По версии СБУ, Порошенко использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Сам Порошенко обещал вернуться на Украину в январе.