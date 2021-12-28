Представитель России в ЕС назвал европейский рынок газа гиперзависимым от погоды

Созданный Еврокомиссией свободный рынок газа в Евросоюзе оказался гиперзависимым от плохой погоды, пишет ТАСС со ссылкой на слова постпреда России при ЕС Владимира Чижова.

«На него негативно влияют и холод, и жара, и облачность, и ветер», — отметил российский представитель. Так Чижов прокомментировал резкие всплески спроса на энергию для обогрева или охлаждения помещений, а также проблемы с солнечной и ветряной генерацией при неблагоприятных погодных условиях.

Дипломата заявил, что Еврокомиссия и другие европейские институты «оказались в некоей сумеречной зоне», активно продвигая зеленую энергетику и отказ от газа даже во время острого энергетического кризиса. Такой дискурс, по мнению Чижова, «выдержан в популистском духе».

«Ее [Еврокомиссии] глава Урсула фон дер Ляйен заявляет, что нынешний кризис связан с тем, что недостаточно, мол, еще в Европе вложено усилий в развитие возобновляемых источников. Получается, что если еще пару триллионов евро кинем в эту топку, то тогда все будет отлично. Можно подумать, от этого солнце будет светить ярче, а ветер будет дуть с нужной силой и в правильном направлении», — сказал представитель России.

Из-за того, что «Газпром» заморозил дополнительные поставки топлива в Европу, стоимость газа в конце декабря установила исторический рекорд, взлетев до 2150 долларов за тысячу кубометров. После этого на помощь ЕС пришли США: за выходные, 25 и 26 декабря, страна на треть увеличила поставки СПГ в регион.