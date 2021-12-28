Брат Марадоны умер в 52 года

Уго Марадона, младший брат бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, умер в Неаполе. Об этом сообщает Sportmediaset.

Экс-футболист и тренер скончался в возрасте 52 лет. Причиной смерти аргентинца стала остановка сердца. Марадону госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Уго Марадона известен по выступлениям за итальянский «Асколи», венский «Рапид» и испанский «Райо Вальекано». В качестве тренера он возглавлял клуб «Пуэрто-Рико Айлендерс».

В ноябре прошлого года на 61-м году жизни умер Диего Марадона. Причиной смерти чемпионат мира в составе сборной Аргентины стал отек легких, вызванный острой сердечной недостаточностью.