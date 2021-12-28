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Идущее в Азию судно с газом резко изменило курс ради высоких цен в Европе

Bloomberg: танкер Hellas Diana с грузом СПГ резко сменил курс с Китая на Европу

Фото: Issei Kato / Reuters

Судно Hellas Diana, которое везет груз со сжиженным природным газом (СПГ) и следовало в Китай, изменило курс и, вероятно, направилось в Европу, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки аналитической компании Kpler.

Танкер, который вышел из порта в Техасе 27 ноября, резко развернулся в районе Гавайских островов и направился в обратную сторону. В настоящее время он проходит через Панамский канал.

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По подсчетам Bloomberg, на Европу переориентировалось не меньше семи других шедших в Азию кораблей, внимание на тенденцию ранее обращало и Financial Times. Регион сталкивается с энергетическим кризисом, связанным с высокими ценами на газ. В середине декабря они приближались к 2200 долларам за тысячу кубометров.

Позднее стоимость топлива пошла вниз, однако остается сравнительно высокой. 28 декабря фьючерсы на январь торгуются вокруг отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской ICE.

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Платон Щукин
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