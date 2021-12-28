Российская актриса поставила новогоднюю елку и вызвала критику в сети

Российская актриса Анастасия Макеева поставила новогоднюю елку в своей квартире. Она украсила дерево крупными цветами и поделилась результатом в Instagram. Задумка артистки вызвала критику пользователей сети — они сравнили дерево с венком.

Макеева опубликовала фото с елкой, отметив, что обращалась за украшением к профессиональному дизайнеру. «Всегда мечтала о дизайнерской елке! О да, она необычная и прекрасная», — написала актриса. Праздничное дерево украсили в красно-зеленой гамме. В качестве акцентов в декоре выбрали крупные искусственные цветы и золотистые шары.

Не все подписчики актрисы оценили идею, отметив, что елка не вызвала у них новогодних эмоций. Некоторые заявили, что за массивными цветами не видно дерева. «На вкус и цвет товарища нет! Но, тенденции модные нынче попахивают венками, к сожалению», «Я бы отдала предпочтение елочке в стиле царских времен! А ваш дизайн, извините, напоминает памятник, заброшенный венками», — написали в комментариях.

Однако другие подписчики похвалили актрису, отметив, что елка вызвала у них восторг. «Мне елка очень правится. И Анастасия возле елки. Кто знает, как называется этот рождественский красный цветок?», «Красота! Декор — последние тенденции! А хозяйка дома восхитительная, всегда на позитиве!» — написали поклонники.

Ранее эксперты в сфере дизайна порекомендовали для встречи 2022 года наряжать елки в минималистичном стиле, использовать натуральные материалы или старинные украшения. В качестве главного оттенка шаров предложили выбрать голубой или синий, дополнив их серебристыми элементами.