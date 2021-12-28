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Белый дом назвал дату встречи России с членами НАТО

Reuters: представитель Белого дома заявил, что Россия и НАТО встретятся 12 января

Фото: Pixabay

В Белом доме назвали 12 января датой встречи представителей России с членами НАТО, пишет Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

«Ожидается, что Россия и НАТО встретятся 12 января», — заявило агентство.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями состоятся 10 января. 13 января встретятся представители России и ОБСЕ.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности, которые были переданы американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву.

В документах, в частности, Москва призывала членов НАТО отказаться от дальнейшего расширения на Восток и ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Марина Совина
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