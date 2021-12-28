Сын Никулина раскритиковал КВН за несмешные шутки

Директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре, сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим оценил юмор участников современного КВН. В беседе с News.ru он раскритиковал шутки, которые звучат в эфире программы, назвав их несмешными.

«До того, как КВН запретили (в 1972 году из-за цензуры — прим. "Ленты.ру"), он был очень смешной. Смешные ребята, хороший юмор», — заявил он. Сын Никулина отметил, что в последнем выпуске программы в 1972 году играли команды из Москвы и Одессы, и уже на середине прямого эфира их стали глушить, потому что, по его словам, их «юмор был уже на грани».

Глава Московского цирка признался, что после возвращения КВН на экран программа изменилась. Сегодня передача, по его словам, больше не вызывает у него улыбку. «Сейчас я вообще не смеюсь и не знаю, над чем зал смеется», — сказал он и предположил, что зрителей заставляют смеяться над шутками команд. При этом, как уточнил Никулин, в КВН иногда звучат смешные шутки, но это бывает редко и «происходит скорее вопреки, чем благодаря».

Ранее руководитель ведущий КВН Александр Масляков раскрыл свое отношение к критике проекта в интернете. Он с сожалением констатировал, что делиться своим мнением в сети в основном хотят те, у кого оно негативное.