Представители России и ОБСЕ обсудят Украину 13 января

Представители России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) встретятся 13 января, пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома уточнил, что российская делегация и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января и обсудят Украину. Кроме того, 12 января может пройти заседание Совета Россия — НАТО.

Ранее стало известно, что 10 января состоятся переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями.

17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности. Документы были переданы американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву. Россия предложила государствам Североатлантического альянса отказаться от планов на Украину.