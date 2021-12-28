В Новгородском музее-заповеднике откроется выставка средневековой обуви

В Главном здании Новгородского музея-заповедника 31 декабря откроется выставка «Легкой поступью по мостовой. Обувь древнего Новгорода X-XV веков». Об этом сообщает «ВНовгороде.ру».

На выставке будут представлены основные типы кожаной обуви жителей древнего Новгорода из фонда археологии Новгородского музея-заповедника, собранные из фрагментов реставраторами. Среди экспонатов также будут представлены инструменты сапожного производства и элементы костюма, связанные с ношением обуви – древние коньки из костей животных.

Всего посетители выставки смогут увидеть более двухсот археологических предметов, основная часть которых экспонируется впервые. В отдельном зале для слабовидящих будет оборудована зона с тактильными копиями экспонатов. Кроме того, в рамках экспозиции будет показан короткий ролик об основных типах средневековой обуви новгородцев и процессе реставрационной сборки сапога.

Выставка будет работать до 14 марта.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылся музей дизайна, моды и портновского искусства имени Надежды Лимановой. На выставке представлены архивные фотографии, исторические предметы одежды и аксессуары. Экспозиция посвящена становлению портновского искусства в России.