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Victoria's Secret показали полных моделей после скандала о худобе «ангелов»

Плюс-сайз-модели снялись в рекламе Victoria's Secret после отказа марки от худых «ангелов»

Компания Victoria's Secret показала новую рекламную кампанию с участием плюс-сайз-моделей после скандала о внешности «ангелов». Ролик появился на официальной странице бренда в Instagram.

Известно, что опубликованное промо посвящено новогодней коллекции марки, в которую вошли кружевное белье и комплекты из сатина и шелка, украшенные стразами и бантами. В видео снялись не только стройные манекенщицы, но и полные девушки, которые представили покупателям вещи из новой линейки.

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Руководство бренда начало привлекать к работе плюс-сайз-моделей летом 2021 года после отказа от худых «ангелов» в пользу женщин, «отличающихся достижениями, а не пропорциями». Тогда в число новых амбассадоров вошли футболистка Меган Рапино (Megan Rapinoe), китайско-американская лыжница Эйлин Гу (Eileen Gu), индийская актриса Приянка Чопра Джонас (Priyanka Chopra Jonas) и другие.

Однако уже в ноябре потребители обвинили сотрудников Victoria's Secret в нарушении обещаний по поводу параметров манекенщиц. В тот момент новым «ангелом» и амбассадором компании выступила жена канадского музыканта Джастина Бибера Хейли, которую представили аудитории как адвоката. Пользователи сети, в свою очередь, обратили внимание на то, что Бибер закончила балетную академию и не имеет юридического образования.

В июле бывшая модель Victoria's Secret раскрыла «ужасные» советы коллег для похудения. 29-летняя манекенщица, которая подписала контракт со своим первым агентством Vivien's в возрасте 14 лет, заявила, что постоянное давление со стороны коллег повлияло на ее психическое здоровье. По словам модели, до 18 лет за ней ухаживали взрослые мужчины, в результате чего она несколько раз подвергалась сексуальному насилию.

Майя Пономаренко
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