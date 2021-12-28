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Польша отказалась платить Евросоюзу

Польша снова отказалась выплачивать штраф ЕС за шахту «Туров»

Фото: David W Cerny / Reuters

Польша сохраняет решение не платить штраф Европейскому союзу (ЕС) за отказ от ликвидации шахты «Туров». Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает ТАСС.

Таким образом Мюллер опроверг сообщения о том, что польское правительство собирается выплатить Евросоюзу назначенные по приговору суда ЕС штрафы за отказ от прекращения добычи угля в спорной шахте. На сегодняшний день Польша должна выплатить ЕС 200 миллионов злотых (около 43,5 миллиона евро).

28 октября глава Минюста и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что Варшава не должна платить штрафы, назначенные Европейским судом юстиции. По его словам, Варшаве стоит отказаться от выплат назначенных штрафов как по санкциям в отношении шахты «Туров», так и за изменения в судебной системе.

27 октября суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере одного миллиона евро в сутки из-за отказа Варшавы упразднить дисциплинарную палату Верховного суда. В ЕС посчитали, что действие этого органа подрывает независимость судебной власти в польском государстве.

21 сентября ЕС потребовал от Польши выплачивать каждый день по 500 тысяч евро за отказ от закрытия угольной шахты «Туров». Эту сумму Варшава должна вносить до официального прекращения работы шахты. Согласно позиции Брюсселя, шахта наносит вред экологической системе соседней Чехии.

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Николай Чигасов
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