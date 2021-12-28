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Назван срок очередного повышения цен на продукты в России

В первом квартале 2022-го инфляция останется высокой, рост цен можно ждать к февралю

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Инфляция в России останется высокой и в первом квартале 2022 года, при этом роста цен на продуты можно ждать уже к февралю. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, его слова приводит «Прайм».

«Пока что более реальным видится смешанный сценарий, при котором рост цен за год будет в районе 8 процентов», — прокомментировал он. В феврале в страну приедут продукты, контракты по которым заключались по новым ценам. Также произойдет индексация тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировка, и рост цен на строительные и ремонтные работы.

По словам Переславского, пока что нет объективных причин для того, чтобы инфляция держалась на уровне 4 процентов, как прогнозировал ЦБ. Эксперт считает, что если пандемия коронавируса будет отступать, можно рассчитывать на инфляцию в 6 процентов по итогам года. Однако если учитывать другой исход и политическую напряженность, показатель может подскочить до 12 процентов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что инфляция в России по итогам 2021 года составит чуть больше 8 процентов. «Это много, это больше нашей цели в четыре процента», — подчеркнула она. По словам Набиуллиной, продукты питания подорожали на 10,8 процента, а овощи и фрукты — на 19,4 процента.

Ранее экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод спрогнозировал изменение цен на продукты в 2022 году. Главной предпосылкой к этому он назвал гиперинфляцию, которая не может продолжаться вечно.

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Платон Щукин
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