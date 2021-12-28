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Порошенко заявил о готовности пояснить дело против него на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко: готов дать любые пояснения по уголовному делу
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности пояснить уголовное дело о государственной измене и финансировании терроризма против него, которое возбуждено на Украине. Об этом он сказал в беседе с украинским «Пятым каналом», передает ТАСС.

«Я готов дать любые пояснения», — заявил Порошенко, однако напомнил, что на данный момент он находится в Польше. Политик отметил, что у него «есть свой график», который он «не собирается ломать из-за незаконных желаний» президента Украины Владимира Зеленского. Бывший глава государства пообещал переговорить с украинскими следователями, однако точную дату возвращения в страну не назвал.

Днем ранее Порошенко рассказал, что планирует вернуться в первой половине января.

Ранее офис генпрокурора подтвердил планы арестовать Порошенко, подозреваемого в государственной измене и финансировании терроризма, с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»). По данным Службы безопасности Украины, он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Марина Совина
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