Сбежавший с Украины Порошенко назвал сроки возвращения в страну

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который якобы сбежал из страны, где его обвиняют в государственной измене, в интервью украинскому «Пятому каналу» назвал сроки своего возвращения на родину и поделился планами о том, чем планирует заняться по прибытию.

Он рассказал, что планирует вернуться в первой половине января. При этом он подчеркнул, что не собирается согласовывать свой график с главой государства Владимиром Зеленским. Экс-президент выразил готовность ответить на все интересующие государственные органы вопросы, включая финансирование терроризма и обвинения в госизмене.

Ранее офис генпрокурора подтвердил планы арестовать Порошенко, подозреваемого в государственной измене и финансировании терроризма, с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).

По данным Службы безопасности Украины, он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Также ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко счел преследование экс-президента Украины Петра Порошенко наносящим урон имиджу страны, а действия против него — вредящими государству. Он задался вопросом, «что подумает весь мир», когда два лидера — действующий и бывший, конфликтуют между собой.