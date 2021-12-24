Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кличко счел преследование Порошенко наносящим урон имиджу Украины

Мэр Киева Кличко: действия Украины против экс-президента Порошенко вредят государству
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Dmitry Golubovich/ Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале счел преследование экс-президента Украины Петра Порошенко наносящим урон имиджу страны, а действия против него — вредящими государству. Он задался вопросом, «что подумает весь мир», когда два лидера — действующий, Владимир Зеленский, и бывший, конфликтуют между собой.

Политик отметил, что сейчас перед Украиной стоят серьезные вызовы внутри и на границах, поэтому происходящее только осложняет ситуацию.

Материалы по теме:
А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
А в Киеве дядька.30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
19 августа
«Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
«Кризис наступит к весне»Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
7 октября

«Что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больше враг? Хотя настоящий враг — известен, и грозит дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса», — подчеркнул Кличко.

Он призвал украинское общество объединиться, чтобы сохранить страну, независимость и европейское будущее. Мэр Киева заключил, что бороться нужно не друг против друга, а за Украину.

Ранее офис генерального прокурора Украины подтвердил планы арестовать бывшего президента Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене и финансировании терроризма, с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).

По данным Службы безопасности Украины, Порошенко использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Адвокат Порошенко заявил, что власти хотят арестовать активы экс-президента. Сам политик сейчас находится за границей.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России заявили об ожидании начала «холодной цифровой войны» с Google
В Молдавии понадеялись на мирный диалог между Россией и Украиной
Раскрыты подробности о падении подростка-лунатика из окна в Москве
Под Новый год выйдет голливудская версия «Иронии судьбы» с Ипполитом-китайцем
Упряжка Санта-Клауса пролетела над Москвой
У ученицы Плющенко отобрали второе место на чемпионате России
На Украине рассказали о подлости и цинизме США ради поставок газа
Экономист раскрыл подробности об увеличении пенсий
Зеленский обсудил с американскими конгрессменами «Северный поток-2»
Тягу к сладкому и соленому назвали симптомом серьезных болезней
На Украине вновь столкнулись с трудностями выполнить одно из требований Запада
Британия заявила о национальной катастрофе из-за России
В Германии заявили о приближении к расколу из-за «Северного потока-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter