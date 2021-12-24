Кличко счел преследование Порошенко наносящим урон имиджу Украины

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале счел преследование экс-президента Украины Петра Порошенко наносящим урон имиджу страны, а действия против него — вредящими государству. Он задался вопросом, «что подумает весь мир», когда два лидера — действующий, Владимир Зеленский, и бывший, конфликтуют между собой.

Политик отметил, что сейчас перед Украиной стоят серьезные вызовы внутри и на границах, поэтому происходящее только осложняет ситуацию.

«Что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больше враг? Хотя настоящий враг — известен, и грозит дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса», — подчеркнул Кличко.

Он призвал украинское общество объединиться, чтобы сохранить страну, независимость и европейское будущее. Мэр Киева заключил, что бороться нужно не друг против друга, а за Украину.

Ранее офис генерального прокурора Украины подтвердил планы арестовать бывшего президента Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене и финансировании терроризма, с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).

По данным Службы безопасности Украины, Порошенко использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Адвокат Порошенко заявил, что власти хотят арестовать активы экс-президента. Сам политик сейчас находится за границей.

