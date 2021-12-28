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Microsoft изобрела смартфон с тремя дисплеями

Microsoft запатентовала складной смартфон с тремя экранами

Фото: Paco Freire / Globallookpress.com

Будущий складной смартфон Microsoft получит три дисплея. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Журналисты медиа обнаружили изобретение компании на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) в конце декабря. Согласно изображениям и описанию, устройство имеет Z-образную форму и разделенный на три части корпус. Данная конструкция позволяет совмещать три экрана, каждый из которых располагается на своей стороне.

Фрагменты корпуса соединяются с помощью двух шарниров — в сложенном состоянии два экрана примыкают друг к другу, а третий выполняет функции внешнего дисплея. Диагональ общего экрана в разложенном состоянии не сообщается, но авторы отмечают, что в этом случае девайс напоминает собой планшет.

По словам журналистов, смартфон с раскладывающимися тремя экранами в один большой должен привлечь внимание пользователей, так как девайс может заменить обычный телефон и ноутбук. В линейке компании есть устройство Surface Duo, состоящее из двух половин. Девайс с тремя дисплеями авторы условно назвали Surface Trio.

Ранее журналисты также обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) патент смартфона Samsung, который имеет одновременно складной и выдвижной экран. В сложенном состоянии концептуальное устройство имеет компактные габариты. При этом в разложенном состоянии его можно использовать как планшет.

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Андрей Ставицкий
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