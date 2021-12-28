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Создание армии украинских нацистов решили праздновать на государственном уровне

Верховная Рада постановила отпраздновать 80-летие создания УПА на государственном уровне

Фото: РИА Новости

Верховная Рада Украины постановила отметить в 2022 году на государственном уровне 80-летие создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ). Об этом сообщается на сайте парламента.

УПА была создана в октябре 1942 года, ее боевики воевали на стороне Третьего рейха. После капитуляции нацистской Германии до середины 1950-х годов организация устраивала диверсии, нападая на коммунистов и представителей местных властей.

24 декабря Генеральный штаб Украины представил новую систему боевых наград в украинской армии, содержащую символы УПА. Главнокомандующий Валерий Залужный назвал происходящее историческим для ВСУ событием. Он подчеркнул, что поддерживает развитие национальной военной идентичности. «Важно коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от противника», — заявил генерал-лейтенант.

7 октября депутаты Львовского областного совета на Украине во время пленарного заседания провозгласили 2022-й годом коллаборационистов УПА. Решение связано с тем, что в 2022 году исполняется 80 лет с момента основания первых военных отрядов УПА, сотрудничавших с нацистами и причастных к массовому истреблению еврейского населения на территории Украины в годы немецкой оккупации.

Марина Совина
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