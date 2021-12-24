На Украине представили новую систему боевых наград с символами националистов

Генеральный штаб Украины представил новую систему боевых наград в украинской армии. Она содержит символы Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

Главнокомандующий Валерий Залужный назвал происходящее историческим для ВСУ событием. Он подчеркнул, что поддерживает развитие национальной военной идентичности.

«Важно коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от противника и отвечало нашим историческим традициям и современным европейским подходам», — заявил он на презентации.

В Генштабе заверили, что новые медали символизируют синтез «воинских символов Древней Руси, казачьей Украины, Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии», а также западного опыта, но с современным содержанием. А ихз целью, как заявили в пресс-службе военного ведомства, является чествование военнослужащих и сотрудников ВСУ за мужество, а также героизм в «борьбе с российской агрессией» и весомый личный вклад в развитие украинской армии.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы за поддержку суверенитета республики. Ей объявили благодарность за «личные посреднические усилия в 2015 году, которые помогли фактически остановить широкомасштабное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

УПА была создана в октябре 1942 года, ее боевики воевали на стороне Третьего рейха. После капитуляции нацистской Германии до середины 1950-х годов организация устраивала диверсии против коммунистов.

7 октября депутаты Львовского областного совета на Украине во время пленарного заседания провозгласили 2022-й годом коллаборационистов УПА. Решение связано с тем, что в 2022 году исполняется 80 лет с момента основания первых военных отрядов УПА, сотрудничавших с нацистами и причастных к массовому истреблению еврейского населения на территории Украины в годы немецкой оккупации.