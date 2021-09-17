Зеленский наградил Меркель орденом за остановку «российского вторжения»

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы за поддержку суверенитета республики. Об этом говорится в наградном листе, передают «Українськi Новини».

«Благодаря ее личным посредническим усилиям в 2015 году удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве», — сказано в документе.

В наградном листе также говорится, что Меркель — один из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политиков. «Общий объем финансово-технической и гуманитарной помощи правительства Меркель Украине с 2014 года составляет около 1,4 миллиарда евро», — подчеркнули в офисе президента.

Зеленский вручил Меркель высшую государственную награду «Орден Свободы» и поблагодарил «за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах» во время ее визита в Киев в конце августа.