Идею о недопуске чиновников за рубеж на Новый год сравнили с решением Ельцина

Предложенная идея о недопуске чиновников на Новый год за рубеж сопоставима по эффективности с решением первого президента России Бориса Ельцина о пересадке чиновников на «Волги» в 1990-х годах. Такую оценку дал в разговоре с изданием «Секрет фирмы» председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, комментируя ранее предложенную инициативу.

По его мнению, такое решение вряд ли способствует поднятию внутреннего туризма. Тарбаев полагает, что необходимо разработать целый комплекс мер, чтобы помочь туристической отрасли.

Депутат не отрицает, что предложенная идея о недопуске чиновников за границу патриотична. Однако без развития новой стратегии она будет малоэффективна.

В марте 1997 года Ельцин подписал распоряжение, которое обязывало чиновников пересесть на отечественные автомобили, но спустя два года оно было отменено.

Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период праздников по случаю Нового года для развития внутреннего туризма.

Он напомнил, что многие чиновники говорят о чувстве патриотизма, однако не акцентируют внимание на внутренние возможности страны, объясняя это тем, что сервис слабый и все дорого.