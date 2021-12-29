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Скорость 5G-интернета упала за год

Ookla: скорость 5G-интернета снизилась на 13 процентов за год

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В 2021 году скорость загрузки в 5G-сетях снизилась на 13 процентов. Об этом сообщает издание GizChina.

По оценке компании Ookla за третий квартал, скорость загрузки данных в 5G-сетях составила 166 мегабит в секунду. Это на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Скорость передачи данных с устройства на сервер упала еще больше — на 39 процентов, до 21 мегабита в секунду.

Специалисты отметили, что этот феномен вызван быстрым распространением покрытия 5G-сетей по всему миру. Динамическая коррекция связи, вызванная развитием инфраструктуры и расширением числа абонентов, повлияла на снижение скорости. «Это компромисс для обеспечения более широкого доступа», — говорится в исследовании. По оценке экспертов, в 2022 году средняя скорость мобильного интернета должна заметно вырасти.

Также в отчете говорится, что самый быстрый 5G-интернет был зафиксирован в Южной Корее — 492 мегабита в секунду. В топ-5 также входят Норвегия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар. В прошлом году лидером данного топа оказалась Норвегия. Сеул и Осло — столицы Южной Кореи и Норвегии соответственно — были признаны самыми продвинутыми с точки зрения развития 5G мегаполисами.

В конце мая «Ростех» назвал дату запуска первых зон 5G в России. «Думаю, в 2023 году пилотные зоны [5G] уже будут работать на отечественном ядре, с отечественной базовой станцией», — отметил директор по особым поручениям госкорпорации Василий Бровко.

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Андрей Ставицкий
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