Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В самом русском штате США рекордно потеплело

Reuters: зимняя температура на Аляске достигла 15,5 градуса Цельсия

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Аляска столкнулась с рекордно высокой зимней температурой — днем она находится на уровне 15,5 градуса Цельсия. О потеплении в самом русском штате США сообщает Reuters.

Вместо сильных холодов и снега Аляска столкнулась с нетипичными для этого времени года дождями. На острове Кадьяк температура воздуха достигла 19,4 градуса Цельсия — это исторически самый высокий показатель для Аляски в декабре. Ученый Рик Томан из Центра оценки климата Аляски назвал ситуацию абсурдной.

Среди последствий температурных рекордов эксперт отметил огромное количество осадков. Район Фэрбанкс уже пострадал от сильнейшего зимнего шторма с 1937 года. При этом декабрь, как правило, является достаточно сухим месяцем на Аляске, потому что холодный воздух не может содержать много влаги.

Материалы по теме:
Позеленели до жадности. Борьба за климат бьет по планам нефтегазовых гигантов. Чем это грозит России?
Позеленели до жадности.Борьба за климат бьет по планам нефтегазовых гигантов. Чем это грозит России?
00:00
Грязное искусство. Музыка наносит колоссальный урон планете. Как индустрия пытается уменьшить масштаб бедствия?
Грязное искусство.Музыка наносит колоссальный урон планете. Как индустрия пытается уменьшить масштаб бедствия?
Вчера

Сейчас же сильные снегопады сменяются потоками дождя, из-за которых регион покрылся льдом, что взывало массовые отключения электроэнергии и закрытие основных дорог и офисов. Департамент транспорта предупредил, что дороги ещё долгое время будут оставаться опасными из-за ледяного покрытия.

Томан объяснил, что рекордно теплая погода на Аляске является признаком изменения климата. «Это именно то, что мы ожидаем от потепления в мире», — заявил ученый и предупредил, что регионы на крайнем севере столкнутся с теми же трудностями.

Ранее в декабре сообщалось, что с последствиями глобального потепления пришлось столкнуться саамам — единственному коренному народу в Европе. Потепление в Арктике поставило под сомнение сохранение привычного образа жизни саамских оленеводов. В июле 2021 года в Сапми была зафиксирована самая высокая температура более чем за 100 лет — 33,6 градуса Цельсия.

Александра Мирошникова
Обсудить
Последние новости
Инфляция в России побила многолетний рекорд
Путин призвал правительство помочь с проблемами в сфере ЖКХ
В Кремле отказались комментировать ликвидацию «Мемориала»
Россиян поразил опустевший вокзал в Москве
Газ в Европе рекордно подешевел
Скорость 5G-интернета упала за год
Президент UFC раскритиковал бойца за слова о промоушене Нурмагомедова
Украинец вколол пенсионерам снотворное под видом вакцины и получил срок
Россиянка расстреляла приятелей из карабина «Сайга»
В МИД России заявили о некомпетентности талибов в управлении Афганистаном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter