В самом русском штате США рекордно потеплело

Аляска столкнулась с рекордно высокой зимней температурой — днем она находится на уровне 15,5 градуса Цельсия. О потеплении в самом русском штате США сообщает Reuters.

Вместо сильных холодов и снега Аляска столкнулась с нетипичными для этого времени года дождями. На острове Кадьяк температура воздуха достигла 19,4 градуса Цельсия — это исторически самый высокий показатель для Аляски в декабре. Ученый Рик Томан из Центра оценки климата Аляски назвал ситуацию абсурдной.

Среди последствий температурных рекордов эксперт отметил огромное количество осадков. Район Фэрбанкс уже пострадал от сильнейшего зимнего шторма с 1937 года. При этом декабрь, как правило, является достаточно сухим месяцем на Аляске, потому что холодный воздух не может содержать много влаги.

Сейчас же сильные снегопады сменяются потоками дождя, из-за которых регион покрылся льдом, что взывало массовые отключения электроэнергии и закрытие основных дорог и офисов. Департамент транспорта предупредил, что дороги ещё долгое время будут оставаться опасными из-за ледяного покрытия.

Томан объяснил, что рекордно теплая погода на Аляске является признаком изменения климата. «Это именно то, что мы ожидаем от потепления в мире», — заявил ученый и предупредил, что регионы на крайнем севере столкнутся с теми же трудностями.

Ранее в декабре сообщалось, что с последствиями глобального потепления пришлось столкнуться саамам — единственному коренному народу в Европе. Потепление в Арктике поставило под сомнение сохранение привычного образа жизни саамских оленеводов. В июле 2021 года в Сапми была зафиксирована самая высокая температура более чем за 100 лет — 33,6 градуса Цельсия.