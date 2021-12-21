Единственный коренной народ Европы столкнулся с климатической катастрофой

Саамские оленеводы Европы из Сампи — области, которая располагается на территории Швеции, Финляндии, Норвегии и России — столкнулись с климатической катастрофой — потеплением в Арктике, которое поставило под сомнение сохранение привычного образа жизни. Об этом пишет The Guardian.

Саамы — единственный коренный народ в Европе.

Проблема усугубляется более высокими темпами изменения температуры. Вместо двукратного потепления в Арктике, как считали ученые изначально, регион теплеет в четыре раза быстрее. В июле этого года в Сапми была зафиксирована самая высокая температура более чем за 100 лет — 33,6 градуса Цельсия.

Ларс-Андерс Кухмунен, оленевод из Кируны, самого северного города Швеции, сказал, что зимы стали теплее. Кухмунен и другие оленеводы находятся на грани климатического кризиса. Олени, которые приспособились к суровым условиям полярного региона, не могут адаптироваться к более теплому климату. Животные используют свои лопатообразные копыта, чтобы копать лишайник — основной зимний источник пищи, а также другие растения, растущие под снегом. Но найти пищу становится все труднее.

Рост температуры отражается на осадках. После дождя земля замерзает, и лишайник оказывается подо льдом, из-за чего животные не могут до него добраться. Густой слой снега не дает оленям найти растения по запаху. Обычно такие явления, как замерзание-оттаивание и дождь со снегом, считаются в Арктике нормальными, но сейчас они стали слишком частыми и масштабными.

«Северные олени теряют свою среду обитания из-за вырубки лесов и шахт. Поколение моего отца ходило на лыжах к оленям. Мы используем снегоходы, потому что расстояния стали больше», — рассказал оленевод Кухмунен. Оленеводство уже находится под угрозой из-за экспансии человека, так как лесные и горнодобывающие предприятия перемещаются в традиционные места выпаса. Исследование норвежских ученых показало, что за последнее столетие нетронутые места обитания северных оленей, включая затопленные для строительства плотин гидроэлектростанций пастбища, сократились на 70 процентов.

Последствия глобального потепления уже проявляются в виде частых тундровых пожаров, которые ускорили разрушение вечной мерзлоты в Арктике. Изменения климата могут повлечь новые природные аномалии.