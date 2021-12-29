Названо самое опасное место для смартфона в самолете

По мнению авиаэкспертов, самым опасным местом для смартфона на борту самолета может быть пространство между креслами. Об этом сообщает издание The Sun.

Опрошенные медиа специалисты отметили, что оставлять смартфон или другой свой гаджет между креслами самолета нельзя. По словам пилота и автора блога Ask the Pilot Патрика Смита (Patrick Smith), телефоны часто выпадают из карманов пассажиров и оказываются в нише между двумя креслами. «В этой ситуации смартфон может перегреться и стать причиной возгорания», — предупредил читателей авиационный эксперт Алекс Миллер (Alex Miller).

Также Миллер рассказал, что возгорание может произойти из-за повреждения аккумулятора, которое возникает из-за трения между двумя креслами и заточенным посередине телефоном. Оба специалиста назвали ситуацию с падением гаджетов в пространство между пассажирскими сиденьями крайне распространенной.

В случае, если девайс провалился в нишу между креслами, нужно тут же обратиться к бортпроводнику. Члены экипажа должны помочь, так как они обучены этому. «Всегда держите телефон в руках или в другом надежном месте во время взлета и посадки, чтобы он не выскользнул», — подчеркнул Миллер.

В конце лета стало известно, что эвакуацию на борту рейса Новый Орлеан — Сиэтл вызвал сгоревший смартфон Samsung. В результате инцидента никто из пассажиров не получил серьезных травм, задымление не повлияло на отмену других рейсов.