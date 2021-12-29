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Голландцы наводнили Бельгию из-за локдауна

Голландские туристы из-за локдауна наводнили Бельгию

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Туристы из Голландии массово отправляются в Бельгию, в которой еще не ввели локдаун и не закрыли общественные места. Об этом сообщает NL Times.

Голландские туристы, которые отправляются в Бельгию в поездку на один день, чтобы избежать локдауна в Нидерландах, буквально наводнили страну. Об этом заявила губернатор бельгийского Антверпена Кэти Беркс. Она добавила, что голландцы не проявляют особой солидарности в деле борьбы против омикрон-штамма.

Бельгийский вирусолог Ван Ранст заявил, что поездки в Бельгию не следует поощрять, но напомнил о том, что бельгийцы во время локдауна таким же образом приезжали в Нидерланды, когда у голландцев не были введены ограничительные меры. «С другой стороны, нам не следует опасаться, что они внезапно привезут сюда вариант омикрон-штамма, потому что у нас такое же количество случаев [инфекции]. Но мы должны держать [число заражений] под контролем», — добавил вирусолог.

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1 декабря

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже призвал голландцев не ездить в Бельгию или в Германию без крайней необходимости, чтобы не ставить под угрозу систему здравоохранения в европейских странах из-за опасности распространения омикрон-штамма.

21 декабря директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге спрогнозировал приближение «очередного шторма» коронавируса. По его словам, в течение нескольких недель омикрон-штамм COVID19 станет доминантным во многих странах европейского региона, что «подтолкнет уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти».

Ранее Минздрав России официально признал штамм омикрон самым быстро распространяющимся из всех вариантов коронавируса.

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Дмитрий Сотак
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