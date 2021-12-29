Описан идеальный смартфон 2022 года

Специалисты ожидают от смартфонов будущего более длительную поддержку обновлениями. Об этом сообщает издание Android Authority.

Авторы медиа на основе пожеланий пользователей перечислили основные претензии к современным смартфонам и функции, которые они бы хотели видеть в девайсах 2022 года. По мнению специалистов, идеальный телефон должен, во-первых, в течение долго времени получать обновления системы. «Мы хотим, чтобы бренды более активно обновляли старые топовые модели», — говорится в сообщении. Также журналисты предложили давать потребителю на выбор зарядное устройство при покупке телефона.

«Было бы здорово, если бы больше компаний отказались от проприетарных стандартов», — подчеркнули авторы. Описанный ими идеальный смартфон должен поддерживать быструю зарядку с любыми аксессуарами. Также специалисты ждут, что в 2022 году большее количество брендов начнут выпускать складные смартфоны, чтобы предоставить пользователям право выбора.

Также журналисты попросили производителей гаджетов отказаться от двухмегапиксельных камер. «Это очевидная попытка увеличить количество камер на задней панели без улучшения качества», — говорится в материале.

В августе специалисты агентства Counterpoint Research заявили, что рынок складных смартфонов ожидает взрывной рост. Ожидается, что по сравнению с 2020 годом рынок вырастет в три раза.

