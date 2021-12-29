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В Северной Осетии планируют создать ботанический сад

Предпринимательница Алена Тасоева представила проект ботанического сада в Северной Осетии

Фото: Shutterstock

В Северной Осетии планируют создать ботанический сад с экзотическими растениями из разных уголков мира. Об этом сообщает ВГТРК «Алания» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Проект учреждения представила предпринимательница Алена Тасоева, которая более 12 лет занимается выращиванием растений, а также содержит питомник с полным циклом производства, в котором имеется 743 вида.

В перспективе флора ботанического сада будет представлена декоративными и плодовыми культурами из Японии, Северной Америки, Средиземноморья и других мест. Отдельную зону планируется посвятить Кавказу.

Глава республики Сергей Меняйло одобрил задумку и решил рассмотреть проект на ближайшем совете по инвестициям при главе РСО-Алания. Кроме того, инициативу поддержал и главы города Владикавказ Вячеслава Мильдзихова, который предложил выделить под сад земельный участок площадью восемь гектаров в районе селения Балта.

Ранее в декабре в Никитском ботаническом саду на южном побережье Крыма зацвел жасмин. Отмечалось, что растение выдерживает морозы до минус 15 градусов и будет цвести на полуострове всю зиму.

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Айсель Эюбова
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