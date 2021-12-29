Google подала жалобу на решение российского суда

Компания Google подала кассационную жалобу в арбитражный суд Московского округа на решение суда в пользу телеканала «Царьград». Об этом сообщает ТАСС.

Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, обжаловала решение суда в пользу «Царьграда», чей канал на платформе в суде обязали разблокировать. Корпорация также направила в суд заявление о приостановлении исполнения судебного решения.

Ранее «Царьград» выиграл дело против Google о разблокировке канала на YouTube. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы. Суд взыскал с компании судебную неустойку. Ее размер составил 100 тысяч рублей в день, при этом сумма увеличивается в прогрессивном порядке еженедельно.

YouTube заблокировал канал «Царьграда» летом 2020 года. Его владелец Константин Малофеев с 2014-го находится под санкциями США, Евросоюза и Канады. НАО «Царьград медиа» подало иск, и в конце апреля 2021 года суд признал блокировку YouTube-канала незаконной и потребовал обеспечить к нему доступ пользователей. В материалах дела сказано, что Google не объяснил причины блокировки, что противоречит пользовательским правилам платформы.

Телеканал начал вещание в 2015 году. «Царьград» позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». Редакционная политика предполагает поддержку традиционных ценностей.