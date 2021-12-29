Женщина создала крем от целлюлита и заработала миллион долларов за год

Жительница Австралии основала собственный косметический бренд и заработала более миллиона долларов за первый год ведения бизнеса. Ее историю приводит Daily Mail.

Предпринимательница Кирсти Броннер (Kirsty Bronner) создала компанию The Booty Co в ноябре 2020 года после трех лет работы над кремами, помогающими избавляться от акне и целлюлита. По словам женщины, она начала разработку косметических средств, когда занимала должность медсестры в клинике пластических операций.

«Клиенты медицинского центра, которые перенесли липосакцию или подтяжку ягодиц, не могли найти лосьоны для тела. Всем удавалось приобрести средства для кожи лица, но на рынке существовало мало кремов для остальных участков тела, поэтому я решила создать свой продукт. Так я и разбогатела», — высказалась бизнесвумен.

Героиня материала призналась, что годовой доход ее марки достиг 1,2 миллиона долларов (88,4 миллиона рублей). Всего женщине удалось реализовать более пяти тысяч заказов на уходовые средства. Кроме того, отмечается, что в настоящий момент более двух тысяч покупателей записаны в лист ожидания поступления новой продукции бренда.

В сентябре другая женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела за шесть недель. Бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит продукты для ухода за ресницами и кожей лица. Уилкис заверила, что ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.