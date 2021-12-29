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Спорт

В ЦСКА объяснили поданный на клуб иск о банкротстве

В ЦСКА заявили, что у компании «Бета» нет оснований для подачи иска о банкротстве клуба

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Юрист Александр Первушин, представляющий футбольный клуб ЦСКА, прокомментировал обращение в суд иркутской фирмы «Бета», подавшей заявление с требованием признать армейцев банкротами. Его слова приводит Sport24.

Первушин заявил, что у компании «Бета» отсутствуют основания для обращения в суд с подобным заявлением, так как клуб выполняет свои обязанности должника. Он объяснил, что представители ЦСКА подали жалобу и ходатайство о приостановлении судебного акта апелляционной инстанции, которая была удовлетворена. «Подобное поведение оппонентов выглядит как попытка давления на нас», — подчеркнул юрист.

«Бета» подала в суд заявление о банкротстве ЦСКА 28 декабря. Иск связан со строительством домашнего стадиона армейского клуба «ВЭБ-Арена». В компании заявили, что клуб предпринимает попытки уклониться от исполнения судебного акта. До этого суд взыскал с ЦСКА сумму задолженности в размере 348,453 миллиона рублей, однако затем исполнение решения было приостановлено до рассмотрения кассационной жалобы.

Стадион «ВЭБ-Арена» был открыт 12 сентября 2016 года. Стоимость его постройки оценивается в 350 миллионов долларов.

Анастасия Борисова
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